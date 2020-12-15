Побочный эффект пандемии - грузооборот портов Мурманск снизился на 10%

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2020 года составил 750,7 млн тонн, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСРП).

Объём перевалки сухогрузов составил 369,1 млн тонн (+7,3%), в том числе: угля – 171,9 млн тонн (+6,2%), грузов в контейнерах – 52,5 млн тонн (+1,8%), зерна – 45,8 млн тонн (+31,4%), минеральных удобрений – 17,5 млн тонн (+0,4%), руда – 12,2 млн тонн (+47,2%), чёрные металлы – 24,3 млн тонн (+0,8%).

Объём перевалки наливных грузов составил 381,6 млн тонн (-10,1%), в том числе сырой нефти – 216,4 млн тонн (-14,6%), нефтепродуктов – 130,3 млн тонн (-4,5%), сжиженного газа – 29,6 млн тонн (-1,0%), в тоже время увеличилась перевалка пищевых грузов наливом до 4,2 млн тонн (+11,5%).

Экспортных грузов перегружено 590,6 млн тонн (-1,3%), импортных грузов – 33,2 млн тонн (-2,6%), транзитных – 56,1 млн тонн (-8,0%), каботажных – 70,8 млн тонн (-5,8%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 87,8 млн тонн (-8,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 27,6 млн тонн (-4,9%), наливных грузов - 60,1 млн тонн (-10,3 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 51,1 млн тонн (-10,0%), Сабетта – 25,4 млн тонн (+0,7%), Варандей – 4,6 млн тонн (-30,6%) и Архангельск – 3,1 млн тонн (+24,0%).