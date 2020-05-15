Побочный эффект пандемии - грузооборот рыбного порта вырос

Профилактические меры из-за пандемии COVID19 привели к закрытию российско-норвежской границы, да и в портах Норвегии был запрещён сход на берег экипажам иностранных судов. Как следствие, российские рыбопромышленники, привыкшие выгружать траулеры в западных портах, вынуждены были развернуться в сторону Мурманска. Первой ласточкой из незаходных судов стал траулер «Мыс Шельтинга», прибывший в рыбный порт в начале апреля. Он доставил 402 тонны мороженой рыбы.

- Всего с 1 по 30 апреля в порт зашло 12 судов, относящихся к категории незаходных. Общий объём доставленной ими рыбы составил 3100 тонн, - рассказал главный диспетчер Мурманского морского рыбного порта Виталий Клименков. – Кроме того, ещё несколько траулеров, попеременно выгружающихся то в России, то в Норвегии, в минувшем месяце предпочли наши холодильники норвежским.

Ещё одной причиной, положительно повлиявшей на динамику грузооборота в апреле, стал рост темпов добычи креветки в Северном бассейне. В целом перевалка рыбопродукции в ММРП увеличилась почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом стоит отметить, что общий объём вылова рыбы и морепродуктов сократился.

Прогноз на май тоже оптимистичный. Во-первых, незаходные суда, пусть и не в таких количествах, по-прежнему прибывают к причалам рыбного порта. Во-вторых, продолжается активная добыча креветки. В-третьих, в мае район промысла традиционно смещаются в восточную часть Баренцева моря.