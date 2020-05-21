Побочный эффект пандемии - каждому одиннадцатому сотруднику, работающему в карантине удаленно, нужен психолог

Больше всего тех, кто хотел бы обратиться к психологу, среди россиян, работающих во время карантина удаленно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» опросил россиян и работодателей, нужны ли консультации психологов в ситуации с карантином и самоизоляцией.

Большинство россиян считает, что не нуждается в психологической помощи (86%). Проконсультироваться с психологом в сложившейся ситуации хотели бы 7%. Среди работодателей большинство также убеждено, что консультации не требуются (82%), в необходимости бесед со специалистом уверены 9% представителей компаний.

Женщины говорят о необходимости обращения к психологу чуть чаще мужчин: 8 и 6%. Молодёжь до 24 лет нуждается в консультациях меньше, чем старшее поколение (4%). Реже всех же о желании обратиться к психологу говорят россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина (3%). Больше всего желающих посетить психолога — среди респондентов, работающих на карантине удаленно (9%).