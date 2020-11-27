Побочный эффект пандемии - количество россиян, которые планируют работать в новогодние каникулы, за год выросло в 1,5 раза

Пандемия коронавируса не позволяет планировать новогодние каникулы — 3 из 10 россиян до сих пор не решили, где проведут выходные дни, а ещё четверть респондентов вообще не собирается отдыхать в первой декаде января. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил планы россиян на новогодние каникулы, опросив 1600 респондентов из всех округов страны.

Практически каждый четвертый россиянин (24%) в первую декаду января намерен работать, а не отдыхать. Чаще всего об этом сообщали опрошенные с доходом от 80 тысяч рубле (31%). В этом году работать в период с 1 по 10 января будет существенно больше россиян, чем раньше: например, в прошлом году провести новогодние каникулы на службе собирались 16%. И подобную ситуацию можно было ожидать: ещё в сентябре 44% респондентов были готовы отказаться от новогодних каникул ради компенсации весеннего простоя из-за COVID-19. Чаще других о том, что будут работать в новогодние каникулы, рассказывали специалисты сферы продаж, ИТР и рабочие в промышленности и строительстве, водители и медицинские работники.

Отдыхать в новогодние каникулы дома собираются 29% опрошенных. Большинство из них (41%) проведут время с семьей и детьми, ещё 18% опрошенных намерены просто отдохнуть и отоспаться. Домашними делами зайдутся 11% респондентов, 5% будут читать книги и смотреть фильмы. Гулять и активно отдыхать планируют по 4%. 2% проведут праздничные дни с друзьями. 15% опрошенных назвали другие варианты досуга (подготовка к сессии, самообразование, онлайн-обучение, компьютерные игры, написание книги и т.д.).

По 5% россиян планируют провести новогодние каникулы на даче или в гостях. Закономерно снизилось и число тех, кто собирается путешествовать: 2% проведут выходные в поездке по России (в лучшие годы их число составляло 4—5%) и лишь 1% — за рубежом (до ввода санкций ежегодно таковых было 3—4%).

3 из 10 россиян ещё не решили, где будут с 1 по 10 января: «В связи с пандемией планировать нет возможности»; «Размышляю о разовых подработках для поддержания бюджета».