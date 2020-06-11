Побочный эффект пандемии - круизы на атомоходе «50 лет Победы» к Северному полюсу отменили

«Рейсы, запланированные в период с июня по август 2020 года, отменены туроператорами. Данное изменение связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире», – сообщил гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка «Интерфаксу».

На сайте туроператора «Poseidon Expeditions» ранее были заявлены рейсы на Северный полюс 12-24 июля, 23 июля – 4 августа, 5-17 августа. В настоящее время туроператор анонсирует три рейса к Северному полюсу на атомном ледоколе на лето 2021 года. Стоимость такого путешествия на макушку планеты составляет 1,9 млн рублей с учётом скидки за ранее бронирование.

Напомним, летом 2019 года атомоход «50 лет Победы» выполнил пять туристических рейсов к Северному полюсу.