Побочный эффект пандемии - Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников

Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 классов в 2020 году будут отменены, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», - говорится в сообщении пресс-службы.