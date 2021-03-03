Побочный эффект пандемии - нецензурная лексика и пижама — самые распространенные промахи видеоконференций на удалёнке

Каждый восьмой россиянин, участвовавший в рабочих видеоконференциях, был свидетелем досадных промахов коллег в онлайн-эфире или допускал их сам. Самые частые проколы — использование нецензурной лексики и домашняя одежда. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJo», опросив 1600 участников видеоконференций из всех округов страны.

Техническая возможность проводить видеоконференции существует уже достаточно давно, однако в последний год бизнес стал широко использовать этот инструмент в связи с пандемией COVID-19. Неудивительно, что в первое время новый формат работы вызывал затруднения: 13% опрошенных признались, что допускали проколы на видеоконференциях или наблюдали их у коллег. С мужчинами подобное случалось чаще, чем с женщинами (15% против 12%). В досадных ошибках на видеоконференциях чаще признаются опрошенные в возрасте до 34 лет (15%).

«Думал, что конференция закончилась, выругался, а микрофон был включён», — примерно так выглядит типичная неловкая ситуация на видеоконференции. Каждая десятая компания ввела дресс-код для сотрудников на удалёнке, т.к. спикеры появляются в эфире в домашней одежде и их внешний вид не соответствует уровню мероприятия. Сотрудники на удалёнке забывают отключать звук и видео во время онлайн-конференций, их коллеги и руководство слышат или наблюдают игры детей, включенный телевизор и проч. Помимо этого, участники конференций рассказали о частых случаях скучного и занудного изложения информации с излишним использованием профессиональных терминов. Достаточно распространенной является и ситуация, когда выступающий не настроил заранее презентацию. В числе ошибок, допущенных в ходе видеоконференции, участники опроса также называли путаницу с именами руководителей или коллег и неграмотную речь.

Впрочем, более чем половине участников видеоконференций (56%) удалось избежать подобных промахов.