Побочный эффект пандемии - объём денежных доходов жителей региона увеличился, а потребительские расходы северян уменьшились

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года».

Как сообщает статистическое ведомство, в январе-сентябре 2020 года объём денежных доходов населения, по оценке, сложился в размере 293514,4 млн рублей и увеличился по сравнению с январём–сентябрём 2019 года на 3,4%.

Потребительские расходы населения в январе-сентябре этого года, по оценке, составили 204917,4 млн рублей и уменьшились по сравнению с январём–сентябрём 2019 года на 3,9%.

Реальные денежные доходы, по оценке ведомства, в III квартале текущего года снизились на 0,6% к соответствующему периоду 2019 года, в январе–сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросли на 0,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизились на 2,4%, в январе–сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизились на 1,0%.