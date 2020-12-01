Побочный эффект пандемии - объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций региона, занимающихся грузовыми автоперевозками, в январе–октябре 2020 года составил 88,4%

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года».

Как сообщает ведомство, снижение отдельных данных в подразделах «Транспорт», «Розничная торговля», «Рестораны, кафе и бары», «Рынок платных услуг населению» с марта 2020 года по сравнению с предыдущими месяцами, соответствующими месяцами и периодами 2019 года связано с приостановкой на различные периоды времени работы хозяйствующих субъектов отдельных видов экономической деятельности в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, направленными на реализацию мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Например, объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, в январе–октябре 2020 года составил 848,4 тысяч тонн, или 88,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2020 года – 84,5 тысячи тонн, или 89,9%.

Грузооборот в январе–октябре текущего года составил 63,3 млн тонно-километров, или 83,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре этого года – 6,4 млн тонно-километров, или 76,1%.