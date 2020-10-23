Побочный эффект пандемии - объём кредитов растёт, доходы россиян падают

Объём кредитов физлицам к 1 сентября текущего года превысил отметку 19 трлн рублей (рост на 2,2 трлн рублей или около 12% по сравнению с прошлым годом). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Кредиты гражданам активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. При этом ключевым драйвером роста стала ипотека.

Эксперты видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объёма задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.

С учётом сложной эпидемиологической и экономической ситуации высока вероятность дальнейшего их падения, что ведёт к повышению уровня долговой нагрузки граждан и увеличивает риски невозврата займов, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

А в это время руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию. Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», с такой инициативой он выступил в ходе онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

«Общая сумма кредитов в России достигает 20 трлн рублей — это одна пятая ВВП. Токсичные кредиты составляют 1,6 трлн рублей. Эти задолженности уже не будут возвращены банкам», — сказал Миронов.