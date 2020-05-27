Побочный эффект пандемии - объём платных услуг населению упал почти на 38%

Объём платных услуг населению в апреле текущего года упал на 37,9% к апрелю 2019 г . и на 33,6% к марту 2020 г ., составив 537,2 млрд рублей, пережив историческое падение на фоне ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. В наибольшей степени пострадала сфера услуг населению, отмечет Росстат.

В структуре платных услуг населению более половины приходятся на коммунальные, транспортные и телекоммуникационные услуги. Доля наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов услуг - бытовых, туристических, гостиничных, санаторно-оздоровительных, культурных, спортивных - в сумме составляет порядка 20%.

Замедление началось ещё в марте, когда объём платных услуг населению упал на 4,4%, уведя в минус и показатель за квартал (снижение на 0,4%, тогда как за январь-февраль был рост на 1,5%).

В январе-апреле объем платных услуг снизился на 10,3%.

Минэкономразвития прогнозирует, что объём платных услуг населению в 2020 году упадёт на 10% после снижения на 0,9% в 2019 году.