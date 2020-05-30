Побочный эффект пандемии - объём вкладов населения России с начала мая уменьшился на 0,4%

Объём вкладов населения РФ с начала мая уменьшился на 0,4%, прирост средств организаций составил 0,8%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

Население сохраняло невысокую активность на рынке вкладов: с 20 по 24 мая их объём вырос на 0,2%. Это не полностью компенсировало сокращение показателя в первые две декады месяца, обусловленное желанием части населения иметь запас наличных средств в условиях продолжающегося действия режима самоизоляции, указывает регулятор.

С начала мая объём вкладов уменьшился на 0,4%. Вместе с тем, данные на промежуточную дату не являются в полной мере показательными. Это объясняется тем, что традиционно в конце месяца наблюдается рост объема вкладов, связанный с начислением процентов, зарплат, пособий, пенсий и других выплат, отмечается в обзоре.

В целом, как оценивает регулятор, ситуация с фондированием оставалась позитивной. С 20 по 24 мая объём депозитов организаций продолжил рост (+0,5%), при этом приток был по остаткам как в рублях, так и в иностранной валюте. «Прирост с начала мая составил 0,8%», - указывает ЦБ.