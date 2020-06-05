Побочный эффект пандемии - оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020 года были ощутимо ниже, чем в прошлом году.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко, оборот непродовольственной торговли в мае сократился ещё более серьёзно, отметил он. Спортивные центры недосчитались 84% выручки, салоны красоты - 71%. Оборот магазинов одежды и обуви снизился на 69 и 67% соответственно, а ювелирных лавок - на 61%.

В результате по итогам мая выручка малого и среднего бизнеса оказалась на 41% ниже, чем в этом же месяце в 2019 году, резюмировал он. Впрочем, это менее серьёзное сокращение, чем в апреле, - по сравнению с ним майский оборот МСП вырос на 27%. Это произошло из-за того, что в ряде регионов смягчили ограничения, пояснил гендиректор «Эвотора».