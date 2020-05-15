Побочный эффект пандемии - оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании «InfoLine», упал на 30-40%. «Март был рекордным за последние пять лет по объёмам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока ещё предварительные оценки по розничному товарообороту - на 30-40% будет результат (ниже) по итогам этого «чёрного апреля», - сказал гендиректор «InfoLine» Иван Федяков вчера на онлайн-конференции.

«Это падение будет крупнейшим в истории нашей страны, и оно опасно не только своей глубиной, но и тем, что мы никогда не переживали такого двойного удара, который сейчас будем переживать», - считает эксперт. В отличие от предыдущих кризисов, падение продаж в физической массе не может быть компенсировано за счёт инфляции. «Цены не будут расти такими галопирующими темпами, как это было, например, в 2015 году, даже, несмотря на ослабление рубля. Во многом - потому что реальные доходы населения, к сожалению, также переживают очень глубокое снижение, население не готово покупать более дорогие товары», - отметил Федяков.

По данным за апрель, продажи практически во всех сегментах непродовольственного ритейла обвалились. «Снижение до 90% происходило в сегменте одежды, в других сегментах, рост был только благодаря фарм-ритейлу и продуктам питания. Но уже в последние недели апреля мы видим, что и в фарм-ритейле снижение, и в продуктах питания снижение. Во многом мы это связываем с тем, что реальные доходы населения существенным образом сокращаются, приходится экономить, это проецируется на показателях деятельности торговых компаний», - сообщил Федяков.

На рынке общественного питания падение в апреле было гораздо глубже - не менее 60%.

Почти половина ритейлеров, поставщиков и производителей не ждут роста продаж по итогам 2020 года, свидетельствуют данные исследования «InfoLine».