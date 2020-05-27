Побочный эффект пандемии - оборот розничной торговли в стране в апреле упал на 23,4%

Оборот розничной торговли в России в апреле текущего года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, и составил 2 трлн 104,2 млрд рублей, говорится в сообщении Росстата. В марте рост показателя составил 5,6%, в феврале - 4,6%. Результат апреля, на протяжении которого в России действовали ограничений из-за распространения COVID-19, оказался хуже консенсус-прогноза «Интерфакса» (17,7%; при этом оценки аналитиков варьировались от 5% до 40%).

По сравнению с мартом текущего года розница упала на 28,5%.

Статистическое ведомство отмечает, что розничная торговля продовольствием, включая напитки, сократилась лишь на 9,3% к апрелю 2019 года и на 15,2% к марту 2020 года. Торговля непродовольственными товарами упала 36,7% к апрелю 2019 года и на 41% к марту 2020 года.

В целом, удельный вес продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий, в структуре розничной торговли вырос с 48,5% в апреле 2019 года до 57,7% в апреле 2020 года. Доля непродовольственных товаров снизилась с 51,5% до 42,3%.

В январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли снизился на 2,8% - до 10 трлн 282,9 млрд рублей.

Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, оборот розничной торговли в России по итогам текущего года сократится на 5,2%. Однако российский рынок розничной торговли, по прогнозу Минэкономразвития, вернётся к росту уже в 2021 году, прибавив 4%.