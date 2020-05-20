Побочный эффект пандемии - около 60 млн человек в мире могут дойти до состояния крайней бедности

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведёт к тому, что до 60 млн человек в мире дойдут до состояния крайней бедности из-за пандемии коронавируса заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

По определению ВБ, в состоянии «крайней бедности» находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже.

Малпасс заявил журналистам, что банк прогнозирует для мировой экономики «глубокую рецессию в этом году».

«Семьи потеряли своих близких, миллионы рабочих мест и средств к существованию потеряны, системы здравоохранения находятся под огромным прессом во всём мире», - добавил он.

Он отметил: «Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости».