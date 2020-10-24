Побочный эффект пандемии - осенние каникулы в регионе продлятся по 8 ноября включительно

Школьные каникулы в Мурманской области начнутся в разное время, в зависимости от учебных графиков образовательных организаций, но завершатся одновременно. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«8 ноября – дата окончания осенних каникул в этом году. Она единая для всех школ. Образовательные учреждения региона вернутся к образовательному процессу одновременно 9 ноября. К сожалению, из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки мы не имеем возможности открыть оздоровительные лагеря при школах», – уточнила и.о. министра образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, изменения в привычный график каникул внесли с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области.