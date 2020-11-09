Побочный эффект пандемии - пенсионная «экономия» уже фактически сошла на нет

Начавшееся два года назад повышение пенсионного возраста в РФ должно было решить несколько задач. Во-первых, снизить зависимость Пенсионного фонда России (ПФР) от трансфертов из федерального бюджета. Во-вторых, обеспечить гражданам устойчивый, опережающий рост пенсий. Данные, предоставленные «Независимой газете» Счётной палатой, а также анализ проектировок бюджета ПФР на следующую трёхлетку, показывают, что пока эти ключевые задачи не решены.

«Всего трансферты из федерального бюджета на выплату страховых пенсий (средства на компенсацию выпадающих доходов за счёт пониженных тарифов, на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, на обязательное пенсионное страхование) в 2020 году по сравнению с 2018-м сократились на 135,58 млрд рублей», - сообщила пресс-служба СП.

После корректировок, внесённых в бюджет ПФР на 2020 год, эта сумма составила около 1,7 трлн рублей против примерно 1,8 трлн рублей в 2018-м. При этом размер всего трансферта для ПФР, который включает финансирование не только пенсий по старости, но и некоторых иных пособий и материнского капитала, составил в 2020-м около 3,2 трлн рублей, оставшись почти на том же уровне, как и в 2018-м.

И пенсионная «экономия» уже фактически сошла на нет. В результате сложившейся в 2020 году ситуации из-за пандемии COVID-19 до конца года в бюджет ПФР может недопоступить страховых взносов на выплату страховой пенсии в объёме более 420 млрд рублей. Дефицит бюджета ПФР может составить более 183 млрд рублей. В связи с этим из Резервного фонда правительства в бюджет ПФР в 2020 году поступит 941,42 млрд рублей. Данные средства предназначены не только на покрытие дефицита 2020 года, но и для сбалансированности бюджета ПФР в 2021 и 2022 годах, пояснили в СП.

При этом получателей пенсий в стране действительно стало меньше. «Число пенсионеров по старости сократилось на 559,86 тысячи человек», - отметили аудиторы. Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года было 36,7 млн человек, а на 1 октября 2020-го - уже около 36,1 млн человек.

«К сожалению, из-за пандемии и последовавшего экономического кризиса планам «финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не было суждено сбыться, - сказала «НГ» профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. - При ожидаемой экономии до 100 млрд рублей в год она оказалась практически нулевой ввиду возросших бюджетных расходов (на поддержку малого и среднего бизнеса, на налоговые льготы IT-компаниям)».

С учётом возросшей безработицы надежды на стабильное пополнение бюджета ПФР за счёт внутренних источников также не увенчались успехом. «Восстановление российской системы обязательного пенсионного страхования возможно не ранее 2023 года при условии возобновления роста ВВП наряду с увеличением рынка труда уже со следующего года», - считает Финогенова.