Побочный эффект пандемии - перевозки пассажиров на ОЖД в августе снизились на 20,6%

В августе текущего года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 12,7 млн пассажиров, что на 20,6% ниже уровня августа 2019 года, из них в дальнем следовании отправлено 1,6 млн человек (-30,3%), в пригородном сообщении – 11,1 млн (-18,9%).

Всего с начала года на ОЖД отправлено 75,9 млн пассажиров (-32,2% к январю–августу 2019 года). Из них в дальнем следовании отправлено 7,8 млн пассажиров (-45,5%), в пригородном – 68,1 млн пассажиров (-30,3%).