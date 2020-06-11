Побочный эффект пандемии - перевозки пассажиров в поездах дальнего следования упали на 78,9%

По данным РЖД, в мае 2020 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования упали на 78,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 2 млн человек. В апреле «дальние» ж/д перевозки пассажиров рухнули на 77%.

РЖД в июле-августе 2020 года планируют вернуть более 60% летних пассажирских поездов, отмененных из-за коронавируса, сообщили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе РЖД. Речь идёт о возвращении 67 поездов и увеличении периодичности курсирования ещё 57 поездов дальнего следования.

ОАО «Российские железные дороги» планирует в июне этого года перевезти всего 1,9 млн пассажиров в поездах дальнего следования в РФ. В июне 2019 года РЖД перевезли 11,6 млн пассажиров в поездах дальнего следования, таким образом падение «дальних» ж/д перевозок может составить 83,6%, или в 6 раз.