Побочный эффект пандемии - почти 20 млн человек в России относятся к категории бедных

Почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных. Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия». «На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», - сказал он.

Котяков отметил, что максимальное число безработных было зарегистрировано в России в сентябре. «Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь. У нас была чёткая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре - 3,7 млн. «По состоянию на 9 октября в центрах занятости (зарегистрированы) 3,6 млн человек», - сказал он.

По его словам, сейчас планируется постепенное снижение количества зарегистрированных безработных, пишет ТАСС.