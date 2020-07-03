Побочный эффект пандемии - почти половина россиян, имеющих работу, не планирует уходить в отпуск этим летом

А на отпуск за границей этим летом надеется только 3% россиян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал об отпускных планах россиян.

43% россиян откажутся от летнего отпуска в этом году. Почти каждый пятый (19%) планирует отдыхать дома. 12% респондентов называют местом запланированного отдыха деревню или дачу. В поездках по России планируют провести отпуск 11% работающих россиян. Еще 3% надеются на отпуск в других странах, с нетерпением ожидая возобновления международного сообщения и открытия границ.

Мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска: 46% против 39%. Максимальное количество отказавшихся от отпуска — среди респондентов моложе 24 лет: 53% из них не планируют отдыха этим летом.