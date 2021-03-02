Побочный эффект пандемии - погрузка на Октябрьской железной дороге в феврале 2021 года составила 7,5 млн тонн

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в феврале текущего года составила порядка 7,5 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В январе–феврале 2021 года на территории Октябрьской железной дороги погружено свыше 15 млн тонн грузов (-3,6% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе: руды железной – 4 млн тонн (-2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года); удобрений – 3,4 млн тонн (+5,9%); строительных грузов – 3,1 млн тонн (-7,9%); нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-4,5%); лесных грузов – 627,7 тысячи тонн (-5,8%); промышленного сырья – 311 тысячи тонн (-7%); химикатов и соды – 251 тысяча тонн (-1,7%); цемента – 81,1 тысячи тонн (-27,4%); чёрных металлов – 74,5 тысячи тонн (соответствует уровню января–февраля 2020 года); лома чёрных металлов – 50,4 тысячи тонн (-25%); зерна – 22,7 тысячи тонн (+33,5%).