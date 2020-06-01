Побочный эффект пандемии - погрузка на сети ОАО «РЖД» в мае уменьшилась на 5,4%

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в мае текущего года составила 100,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 209,9 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-май 2020 года, по оперативным данным, составила 508 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено: каменного угля – 141,7 млн тонн (-11% к январю-маю 2019 года); кокса – 4,5 млн тонн (-1,9%); нефти и нефтепродуктов – 91,9 млн тонн (-5,3%); руды железной и марганцевой – 49,8 млн тонн (+0,4%); черных металлов – 28,7 млн тонн (-10,9%); лома черных металлов – 5 млн тонн (-10%); химических и минеральных удобрений – 25,9 млн тонн (+1,9%); цемента – 8,8 млн тонн (-8,8%); лесных грузов – 17,6 млн тонн (-5,9%); зерна – 9,6 млн тонн (+14,9%); строительных грузов – 51,1 млн тонн (+4,2%); руды цветной и серного сырья – 8,2 млн тонн (+1,4%); химикатов и соды – 10,5 млн тонн (-5,1%); промышленного сырья и формовочных материалов – 12,8 млн тонн (-8,4%).