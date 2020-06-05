Побочный эффект пандемии - потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае уменьшилось на 1,8%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области (Кольское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае 2020 года составило 979,4 млн кВт.ч, что на 1,8% меньше объёма потребления за аналогичный месяц 2019 года, при этом температура наружного воздуха по Мурманской области в мае 2020 года составила 4,6°С, что на 0,1°С ниже температуры мая 2019 года. Снижение потребления в основном связано со снижением потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Мурманской области в мае этого года составила 1178,0 млн кВт.ч, что на 1,5% меньше, чем в мае 2019 года, что обусловлено снижением объёма потребления электроэнергии в энергосистеме Мурманской области на 18,4 млн кВт.ч.

Потребление электроэнергии в январе - мае текущего года составило 5452,0 млн кВт.ч, что на 1,6% меньше объёма потребления за аналогичный период 2019 года.

Электростанции энергосистемы Мурманской области с января по май 2020 год выработали 7145,9 млн кВт.ч электроэнергии, что на 3,2% больше выработки за аналогичный период 2019 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи за январь-май 2020 года составила 1693,8 млн кВт.ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 85,0 млн кВт.ч. В мае этот показатель составил 198,6 млн кВт.ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 9,3 млн кВт.ч.