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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.20 10:00

Побочный эффект пандемии - реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%

Как сообщает Росстат, реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8 процентов. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учётом инфляции. За полгода они снизились почти на 4 процента.

Ранее «Сбербанк» подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.

Статистическое ведомство отмечает, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе.

Как сообщалось, в апреле годовое снижение реальных зарплат было зафиксировано впервые с августа 2016 года, в феврале 2019 года была зафиксирована нулевая динамика.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2020 года составила 50 тысяч 747 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 4% по сравнению с маем 2019 года и на 2,7% по сравнению с апрелем 2020 года.

Напомним, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже, чем было. Поэтому данные по заработным платам за май были опубликованы только в июле в оперативном докладе за июнь.

 

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