Побочный эффект пандемии - реальный эффективный курс рубля за пять месяцев снизился на 7,8%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае текущего года снизился на 7,8%, в мае - вырос на 3,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 4,7% по сравнению с апрелем, к евро - на 3,8%. Номинальный курс рубля к доллару вырос в мае на 3,6%, к евро - также на 3,6%.