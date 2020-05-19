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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 11:50

Побочный эффект пандемии - резко сократился объём покупок россиян

ВТБ проанализировал потребительскую активность россиян в период пандемии COVID-19. Как указывается в сообщении банка, объём зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%.

В апреле текущего года  зачисление зарплат клиентам ВТБ сократилось всего на 3% относительно марта  и увеличились на 5% против апреля прошлого года. При этом граждане не стремились переводить полученные средства в наличные: оборот по снятию в банкоматах снизился на четверть относительно апреля прошлого года и на треть - против марта нынешнего.

При сохранении общего дохода резко сократился объём покупок россиян: на треть по сравнению с апрелем 2019 года и на 42% - с нынешним мартом. Сильнее всего пострадал торговый эквайринг (покупки в оффлайн-магазинах) - на 35% и 51% соответственно. Онлайн-заказы показали снижение на 30% относительно прошлого апреля, хотя их доля в общем объёме транзакций выросла на 11 п.п., до 34%.

Одной из немногих сфер, где обороты выросли относительно прошлого апреля, стал продуктовый ритейл (+23%). В торговом эквайринге его доля в портфеле увеличилась до 53%, т.е. каждая вторая покупка россиян в оффлайн-магазинах пришлась именно на продукты. Лучшую динамику показали алкомаркеты, в которых оборот вырос на 138%. Кратно возросла доля заказов продуктов из магазинов и ресторанов через интернет, хотя снижения общего оборота ресторанам прогнозируемо не удалось избежать: в апреле он сократился более чем вдвое.

Сильнее всего траты россиян сократились в сегменте путешествий. Расходы на покупку авиабилетов упали с 7 до 1 млрд рублей, транспорт показал снижение с 31 до 7 млрд. Если раньше авиакомпании занимали до четверти доли в общем объеме интернет-эквайринга в России, то сейчас она опустилась до символических 1,9%, транспорт снизился более чем вдвое, до 3,9%. Столь резкое снижение трат на путешествия оказало влияние на весь рынок интернет-эквайринга, который ушел «в минус», несмотря на кратный рост отдельных сегментов.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, отмечает: «Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. В отношении наших клиентов (банка ВТБ) уменьшения доходов пока не произошло, снижение кредитной нагрузки достигается государственными и банковскими каникулами, совокупного роста остатков на вкладах и счетах мы также не фиксируем. При этом резко сократились расходы, причём практически во всех сегментах. Привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок. Это стало заметно уже в мае: после отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах».

 

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