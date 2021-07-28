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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 14:00

Побочный эффект пандемии - россиянам станет проще получить пособие по безработице

Вскоре для получения пособия россиянам, оставшимся без работы, больше не надо будет предоставлять никаких справок. Минтруд намерен закрепить это правило на постоянной основе. Министерство подготовило и представило на общественное обсуждение проект соответствующего постановления правительства.

Ранее для получения пособия гражданину нужно было предоставить справку о среднем заработке от работодателя. Теперь, в связи с поправками в закон о занятости, направленными на развитие дистанционных форм взаимодействия, устанавливается новый порядок. Согласно предлагаемым изменениям, сведения о среднем заработке гражданина центры занятости смогут получать в порядке межведомственного взаимодействия из Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает Минтруд РФ.

Как пишет «Российская газета», этот порядок действовал и ранее, так как в прошлом году из-за пандемии были введены временные правила регистрации россиян в качестве безработных. Теперь его предлагают установить на постоянной основе.

С апреля прошлого года максимальный размер пособия по безработице увеличили до уровня минимального размера оплаты труда - до 12,130 тысячи рублей, до этого он составлял 8 тысяч.

Сегодня в России, по оценке Минтруда, около 1,3 млн граждан зарегистрированы в центрах занятости в качестве безработных. Правительство до конца года выделит более 10 млрд рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных. На эти деньги можно переобучить почти 170 тысяч человек. Также сейчас прорабатывается идея выделять дополнительные средства людям, которые захотят переехать в другой регион с целью трудоустройства там.

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