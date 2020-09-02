Побочный эффект пандемии - россияне рекордно нарастили плохие долги

Россияне в июле нарастили объём просроченных микрозаймов и ипотеки до исторического максимума, а по автокредитам задолженность выросла до рекордного с 2017 года уровня.

Как подсчитали для РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс», быстрее всего в июле росла просроченная свыше 90 дней задолженность перед микрофинансовыми организациями: за месяц их количество выросло на 4,8% и превысило 5 миллионов ссуд. При этом долги россиян по ним увеличились на 6,4%, до 58,9 миллиарда рублей.

Объём автокредитов, по которым россияне не вносят платежи, в июле немного превысил 57 миллиардов рублей, что больше июньского показателя на 5,1%. При этом их общее число подросло за месяц на 3,5%, достигнув 120,7 тысячи ссуд.

Количество «плохих» ипотек в июле увеличилось на 3,2% — до 34,4 тысячи ссуд, общая сумма которых выросла на 3,6%, до 92,2 миллиарда рублей.

«Рост абсолютной величины просроченной задолженности по розничному кредитованию является обычной практикой, особенно в период финансовой турбулентности. Потребители в первую очередь заботятся о своём благосостоянии и об оплате товаров и услуг первой необходимости и лишь в последующем только занимаются оплатой обязательных платежей», — объяснил такую динамику гендиректор компании Олег Лагуткин. Он уверен, что в ближайшие месяцы объёмы просроченной задолженности продолжат расти из-за окончания срока «кредитных каникул», а к снижению они перейдут лишь в декабре — в этот месяц банки обычно проводят массовые списания и продажи проблемных кредитов.