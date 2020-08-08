Побочный эффект пандемии - Росстат зафиксировал снижение числа разводов и браков

В июне текущего года Росстат зафиксировал снижение числа разводов и браков, а также рождаемости. За первое полугодие 2020 года рождаемость снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1%. Естественная убыль населения составила 265 тысяч 565 человек.

В целом за I полугодие 2020 года число заключенных браков сократилось по сравнению с январем-июнем 2019 года на 25%. А вот число браков в июне по сравнению с маем этого года выросло более чем в 4 раза – с 15074 до 68408. В трёх регионах страны число браков превысило показатель июня прошлого года.

За I полугодие 2020 года число разводов снизилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 25,7% – с 296 тысяч 963 до 220 тысяч 688. В июне этого года зарегистрирован 45801 развод.

За I полугодие 2020 года родились 680 тысяч 974 младенца. По сравнению с январем-июнем 2019 года рождаемость снизилась на 5,4%. В июне текущего года родились 118 тысяч 497 младенцев (в июне 2019 года – 119 тысяч 139 младенцев). В 45 регионах страны в июне 2020 года родилось больше детей, чем за аналогичный период прошлого года.