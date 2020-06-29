Побочный эффект пандемии - с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза с 1 апреля. «Судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать», - констатировал Мишустин.

На совещании премьер предложил обсудить, как складывается ситуация в стране с занятостью и какие меры необходимо предпринять, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда в следующем году, о чем глава государства говорил в обращении к россиянам на прошлой неделе. «Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей», - подчеркнул премьер-министр.