Побочный эффект пандемии - спрос на свежую рыбу снизился, а на консервы вырос

Пандемия коронавируса повлияла на потребительское поведение и спрос на рыбу и рыбную продукцию в мире: из-за закрытия ресторанов снизился спрос на свежую рыбу, тогда как на консервы он вырос, сообщили РИА «Новости» в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Ассоциация указывает, что, согласно июньскому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), введенные странами мира ограничения в связи с коронавирусом негативно отразились на деятельности рыбопромышленных предприятий. «Изменение покупательского поведения в сторону накапливания долгосрочных запасов продуктов питания привело к росту спроса в ритейле на консервы и замороженную продукцию», - сообщили в ВАРПЭ.

«В первом квартале 2020 года увеличился мировой спрос на консервированного, упакованного и переработанного тунца. Кроме того, зафиксирован спрос на готовые морепродукты в супермаркетах, особенно на гребешок. Из-за закрытия ресторанов по всему миру резко сократился спрос на рыбу и морепродукты, особенно в свежем виде», - добавили в ассоциации.

В то же время, продолжил он, пандемия не оказала негативного влияния на объём добычи водных биоресурсов российскими рыбаками. Президент ВАРПЭ также отметил, что, по данным ФАО, в 2019 году мировое производство рыбы сократилось примерно на 1%, а из-за торговых конфликтов и их последствий снизился и объём продаж рыбы и морепродуктов.

В это же время Росрыболовство отмечает, что динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла ранее сформированную тенденцию к понижению. На Северо-Западе РФ наблюдается снижение цен на треску и пикшу, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и сезонным сокращением спроса со стороны внутренних потребителей. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.