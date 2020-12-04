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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 10:00

Побочный эффект пандемии - в Мурманской области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года число малых предприятий уменьшилось на 16%

Мурманскстат подвёл итоги деятельности малых предприятий в нашем регионе (без микропредприятий) за девять месяцев текущего года. В Мурманской области количество замещённых рабочих мест на малых предприятиях в январе–сентябре 2020 года составило 17,2 тысячи человек.  По сравнению с соответствующим периодом 2019 года их число уменьшилось на 16 процентов.

Как сообщает Т.С. Куликова, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, на обрабатывающих производствах было занято 18 процентов работников, в сфере оптовой и розничной торговли; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 17, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, а также в строительстве – по 10 процентов.

Оборот малых предприятий региона за 9 месяцев этого года составил 48 миллиардов рублей, что в фактических ценах на 11 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

В его структуре наибольший удельный вес приходился на предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 39 процентов.

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