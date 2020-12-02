Побочный эффект пандемии - в январе–октябре 2020 года в структуре оборота розничной торговли нашего региона вырос удельный вес пищевых продуктов

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года». Как сообщает статистическое ведомство, оборот розничной торговли в январе-октябре текущего года составил 145407,7 млн рублей, или 96,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2020 года – 13752,9 млн рублей, или 95,4%.

В январе-октябре этого года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (за январь–октябрь 2019 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–октябре составил 88256,2 млн рублей, или 97,5% к соответствующему периоду 2019 года, непродовольственными товарами – 57151,6 млн рублей, или 95,4%.

В январе-сентябре 2020 года розничные торговые сети формировали 44,0% общего объёма оборота розничной торговли (в январе–сентябре 2019 года – 29,8%). В общем объёме оборота розничных торговых сетей на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 64,0% (в январе-сентябре 2019 года – 58,1%).

В январе–октябре 2020 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,7%, непродовольственных товаров – 39,3% (в январе–октябре 2019 года – 59,9% и 40,1% соответственно).

Оборот общественного питания в январе–октябре 2020 года составил 9982,8 млн рублей, или 82,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2020 года – 1096,0 млн рублей, или 82,1%.

Объём платных услуг, оказанных населению в январе–октябре 2020 года, составил 47018,5 млн рублей, или 87,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2019 года – 4991,6 млн рублей, или 90,6%.

Оборот оптовой торговли в январе–октябре 2020 года составил 96679,7 млн рублей, или 90,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в октябре 2020 года – 11133,1 млн рублей, или 104,4%.

В январе-октябре текущего года оборот оптовой торговли на 79,7% формировался организациями оптовой торговли, который составил 77031,9 млн рублей, или 87,6% к январю-октябрю 2019 года.