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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 11:30

Побочный эффект пандемии - Всероссийский форум «Российский Север» проведут в Московской области

С учётом действующих в Заполярье противоэпидемических ограничений и в целях борьбы с распространением коронавируса принято решение об изменении места проведения форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Российский Север – 2020». Форум, который должен был состояться на территории региона, пройдёт с 11 по 15 декабря в Московской области.

Организаторы актуализируют финальный список гостей форума и просят тех, кто не сможет принять участие, отозвать заявку на сайте АИС «Молодёжь России».

Обязательным условием участия в форуме становится наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19. Важно, чтобы тест был сделан не ранее чем за 3 дня до прибытия на мероприятие. Каждый участник получит средства индивидуальной защиты (маски и одноразовые перчатки). Кроме того, рассадка в местах проведения образовательной и культурной программ, а также в столовой будет организована с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, форум «Российский Север – 2020» будет посвящён председательству России в Арктическом Совете в 2021 - 2023 годах. Работа будет разделена на несколько направлений. Наряду с образовательной программой участников ждут интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы. Им также предстоит разработать проекты по созданию постоянно действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие традиционных мест проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и сохранение национальной культуры, сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики.

 

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