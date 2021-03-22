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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.21 18:00

Побочный эффект пандемии - выпускники школ-2021 изменили планы на поступление

Снижение успеваемости школьников из-за дистанта и сокращение доходов родителей привели к тому, что поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество юношей и девушек, чем когда-либо за последние десять лет. В каждой четвертой семье ребёнок ещё не определился с планами после окончания школы. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие родители детей, заканчивающих школу в этом году.

О намерении ребёнка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей выпускников. Год назад о таких планах рассказывали 48% родителей, а в 2010-м — 80%.

Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребёнок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Это заметно больше, чем десятилетие назад, когда учиться в техникумах и колледжах собирался лишь каждый десятый выпускник.

О том, что ребёнок после школы пойдёт работать, рассказали 2% родителей.

Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в его семье выпускник ещё не определился.

По словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с COVID-19: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов из-за коронавирусных ограничений. В том, что пандемия так или иначе изменила планы ребенка после окончания школы, признались 16% родителей.

Школьники, намеренные поступать в вузы, чаще всего выбирают специальности, связанные с информационными технологиями: об этом рассказали 26% родителей. Поступать в медицинский вуз и стать врачом хотят дети 16% опрошенных, выучиться на инженера — 11%, экономиста — 7%, учителя, военного и менеджера — по 5%. По 4% родителей выпускников, нацеленных на получение высшего образования, сообщили, что их дети будут учиться на юриста и дизайнера, по 2% — на филолога или журналиста.

Судя по ответам родителей выпускников, которые после школы пойдут в колледжи, самое популярное направления для поступления — также программирование (15%). Среди наиболее востребованных позиций — юрист и дизайнер (по 12%), медсестра, музыкант и автомеханик (по 9%), учитель, строитель и архитектор (по 3%).

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