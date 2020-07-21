Побочный эффект пандемии - за шесть месяцев этого года оборот розничной торговли в Мурманской области снизился

По предварительным данным Мурманскстата, оборот розничной торговли в нашем регионе в январе–июне текущего года составил 92,3 миллиарда рублей или 97 процентов в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.

За шесть месяцев этого года было реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, на сумму 56,0 миллиардов рублей, непродовольственных товаров – на 36,2 миллиарда рублей (соответственно 98 и 96 процентов к аналогичному периоду прошлого года).

В структуре оборота розничной торговли преобладала продажа продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий, на долю которых приходился почти 61 процент, что объясняется географическим положением региона и ограниченными возможностями жителей области обеспечивать себя продовольствием. При этом введённые в сфере торговли ограничения из-за коронавируса почти не изменили соотношение между непродовольственными и продовольственными товарами по сравнению с первым полугодием 2019 года.