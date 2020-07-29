В Мурманской области увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательстваУтверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 11:00

Побочный эффект пандемии - за весну доходы упали у половины работающего населения страны

По итогам июня фонд оплаты труда в России сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле - на 6%. В марте же общий фонд оплаты труда ещё рос: относительно прошлогоднего показателя он был больше на 1,7%. Это следует из совместного отчёта о состоянии рынка труда «Работы.ру» и «Сберданных».

Как пишут «Известия», по мнению экспертов, в первую очередь это связано со снижением зарплат в пострадавших отраслях — многие работодатели отказывались от сокращения персонала, но отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снижали премии. В апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали сильнее - на 6% и 8% соответственно. Таким образом, можно говорить о частичном восстановлении рынка труда после пандемии, считают эксперты.

В исследовании речь идёт не непосредственно о зарплатах, а о фонде оплаты труда. Его сокращение говорит о падении затрат на выплаты сотрудникам. Это может быть связано как с сокращением персонала, так и со снижением размеров вознаграждений при сохранении численности штата.

Также аналитики отследили, насколько работодатели изменили расходы на зарплаты по отраслям. Эти данные отражают ситуацию в марте-мае в сравнении с прошлым годом. Больше всего фонд оплаты труда сократился в сфере гостиниц и общепита (-27,8%), указано в исследовании. На втором месте турагентства, зарплатный фонд которых весной снизился на 23,9% к уровню прошлого года. Следом идут такие категории, как персональные услуги (-20,8%), аренда и лизинг (-18,8%), кино (-18,6%), воздушный транспорт (-17,3%), казино (-16,2%), страхование (-15,3%).

В целом за весну доходы упали у половины работающего населения страны, говорится в исследовании. С увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников. Из них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты, что смогло смягчить снижение доходов.

Вероятно, что до конца года зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню, если не будет второй волны ограничений, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Однако по секторам экономики восстановление будет идти разными темпами, уточнила она. «Перевозки, транспорт, туризм, гостиничный бизнес, культура и спорт, скорее всего, до Нового года не смогут в полной мере восстановиться, поскольку ограничения есть и продолжаются не только у нас, но и в других странах», — пояснила эксперт.

Однако зарплаты и доходы — не одно и то же, отметила Людмила Иванова-Швец. За счёт господдержки семейные бюджеты сокращаются не так резко, как заработки, указала она.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
Д.О. Вернер
26.07.20 12:48
Опять не поздравили ветеранов бывшего завода связи ВМФ...
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом в преддверии Дня ВМФ поздравил ветеранов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)16:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:05«Бабий бунт, или Война в Новоселково». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики поднимают цены на бензин, на региональных АЗС изменений не зафиксировано-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 65 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.07.20: Учёные прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью. Как вы относитесь к тому, что власти страны повторно введут режим ограничений?Проголосовало: 166 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика