Побочный эффект пандемии – бедняков станет больше

Ещё 176 млн человек в мире могут пополнить ряды бедняков (если принимать за прожиточный минимум в день показатель в 3,2 доллара), следует из доклада ООН. Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер, которого цитирует издание «The Guardian», который отметил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

По его словам, государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение финансовых средств носит недостаточный характер, в результате чего многие сограждан не попадают в поле зрения властей. Он добавил, что многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к Интернету.

Оливье де Схуттер также обратился с призывом к мировым лидерам, собирающимся в сентябре на Генассамблею ООН, предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.

А в это время, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, материальное положение своих семей, как плохое, на данный момент оценивают 26% россиян. 25% россиян ожидают, что через год ситуация в этом плане ещё больше ухудшится.

60% сограждан, считают, что материальное положение их семей в настоящее время находится на среднем уровне; 41% опрошенных полагают, что через год будет так же.

Исследование ВЦИОМ также показало, что хорошим материальное положение своих семей считают 8% россиян; на ещё большие улучшения через год рассчитывают 24% сограждан.