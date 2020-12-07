Побочный эффект пандемии – цены на нефть снижаются

Цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за сложной эпидемиологической обстановкой в мире. США фиксируют новые рекорды суточного прироста заболевших коронавирусом. Число зафиксированных случаев COVID-19 в стране уже несколько дней подряд превышает отметку 200 тысяч, в субботу показатель побил очередной антирекорд — 227 тысяч случаев.

На фоне роста заболеваемости отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города.

Кроме того, власти Южной Кореи решили усилить меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации до 2,5 уровня в рамках борьбы с третьей волной коронавируса.

Карантинные ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти. Новости из Лос-Анджелеса и Южной Кореи постепенно перевешивают оптимизм, вызванный надеждами на скорое появление вакцин, прокомментировал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мой. «Карантинные меры и ограничения из-за коронавируса по всему миру в краткосрочной перспективе, похоже, будут сдерживать цены на нефть», — предполагает он.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,2511 рубля. По отношению к последней сделке 4 декабря доллар подорожал на 20,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 24,57 копейки и составил 90,0457 рубля. Тем временем к официальному курсу евро снизился на 21,61 копейки.