Побочный эффект пандемии – хочется общения и удовольствия совместного труда

В условиях карантина россияне стали больше ценить нематериальные факторы: по сравнению с 2018 годом главным стимулом в труде стали реже называть деньги и чаще — общение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, что больше всего вдохновляет россиян в работе.

Чаще всего в работе россиян вдохновляют зарплата, достижение результатов и общение. Материальная оценка труда стимулирует 18% россиян. 11% респондентов вдохновляются достижением поставленных целей. Общение с людьми вдохновляет 9% опрошенных. Атмосфера в коллективе и сам процесс работы — по 7% респондентов. Для 6% опрошенных вдохновением в работе является возможность помогать и быть полезным. По 3% респондентов воодушевляет интерес к работе и занятие любимым делом. Источниками вдохновения россиян в труде также являются возможность творить, обучаться новому, развивать способности, самореализовываться, принимать новые вызовы (по 2%). 1% опрошенных вдохновляется возможностью применения своих знаний и опыта. Среди других источников вдохновения россияне указывали стабильность, рабочий график, востребованность, активность, лидерство, близость от дома, свободу и технологии (16%). И лишь каждый двадцатый не находит вдохновляющих факторов в труде.

Хотя зарплата по-прежнему остаётся самым популярным вдохновляющим фактором, называть её стали реже: 23% в 2018 году и 18% сейчас. А вот возможность общения с людьми, стали ценить больше: 5% два года назад и 9% сегодня.