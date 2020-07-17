Побочный эффект пандемии – отмечается резкий рост июньской «просрочки» по кредитам юрлицам

Объём просроченной задолженности корпоративных заёмщиков в июне резко вырос - на 1,9%, или на 53 млрд рублей, что гораздо выше среднего прироста в 2019 году (около 0,4%), говорится в обзоре ЦБ РФ «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, «это главным образом связано со старыми legacy кредитами, а не влиянием пандемии».

Просроченная задолженность в розничном кредитном портфеле в июне увеличилась незначительно - всего на 8 млрд рублей (+0,9%), особенно с учётом существенного роста в мае на 25 млрд рублей. Её доля не изменилась и составила 4,7%.

Данные по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества), по мнению ЦБ, более наглядны, но за июнь они выйдут позднее. В мае в корпоративном портфеле этот показатель умеренно увеличился - до 11,2% с 10,9%, в розничном - до 7,7% с 7,4%.

ЦБ подчеркивает, что в результате проведения реструктуризации кредитов показатели их качества ухудшаются умеренными темпами.

Спрос заёмщиков на предоставление реструктуризаций на фоне постепенной нормализации экономической ситуации сокращается. В июне объём реструктурированных кредитов МСП снизился до 112 млрд рублей с 314 млрд рублей в мае, кредитов населению - до 146 млрд рублей с около 188 млрд рублей в мае.