Побочный эффект пандемии – правительству РФ пришлось вводить эмбарго на ввоз топлива до 1 октября

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию. Речь идёт о запрете на ввоз бензина, дизтоплива, авиакеросина, судового топлива и газойлей. Правительство может снять этот запрет и раньше: до 15 июля срок действия постановления может быть изменён, сообщает «Коммерсантъ».

Импортное топливо стало дешевле российского с марта 2020 года, когда цены на нефть упали вслед за распадом сделки ОПЕК+. При этом цены на российском внутреннем рынке снижались не так интенсивно, поскольку российские нефтекомпании вынуждены платить в бюджет РФ отчисления по демпферу, доля которых в оптовой цене топлива в апреле доходила до 40%. С импортного топлива демпфер не платится, а ввозная пошлина составляет лишь 5%.

В таких условиях в Россию стало выгодно ввозить топливо не только из Белоруссии, но и даже из Норвегии (небольшие поставки были произведены в Мурманскую область), а на Дальнем Востоке — из Южной Кореи и Китая.

Так, по данным Argus, в апреле импорт топлива из Белоруссии по железной дороге составил 40,1 тысячи тонн против 200 тонн за весь 2019 год. Поставки на Дальний Восток были не столь значительными, но лишь потому, что трейдеры, как сообщал «Reuters», опасались не успеть ввезти топливо до введения запрета на импорт.

В случае импорта спрос на российскую продукцию даже в условиях карантинных мер мог бы упасть ещё сильнее. Прежде топливо из Европы в существенных объёмах поставлялось в Россию в 1990-е годы в условиях дефицита собственного производства.

Эмбарго на ввоз иностранного топлива обсуждалось на встрече Президента РФ Владимира Путина с представителями ТЭК 29 апреля. В розничном сегменте рынка падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило 40–50% на автозаправочных станциях, на дизельное топливо — примерно на 30%, падение потребления авиакеросина составило более 50%, докладывал на совещании глава Минэнерго Александр Новак. В этих условиях правительство также пошло на снижение для нефтекомпаний нормативов продаж топлива на бирже СПбМТСБ.