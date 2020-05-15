Побочный эффект пандемии – у работодателей появились серьёзные претензии к ТК РФ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» оценил вызовы трудовому законодательству в период карантина по COVID-19. В каких изменениях нуждается Трудовой Кодекс РФ по мнению работодателей, выясняли специалисты данного ресурса.

В сложившихся условиях стали очевидны серьёзные пробелы в регулировании труда удаленных работников. Сегодня число дистанционных сотрудников стало слишком многочисленным, чтобы игнорировать претензии работодателей к данному разделу ТК РФ. По словам респондентов, необходимо конкретизировать режимы рабочего времени надомников, порядок заключения и расторжения трудовых договоров, регламентировать методы контроля, закрепить способы перехода на дистанционную занятость.

Резкая остановка бизнеса после введения карантина заставила работодателей задуматься о том, что в подобных условиях сроки уведомления сотрудников об изменении или расторжении трудовых договоров необходимо сократить.

Некоторые работодатели предлагают переложить бремя уплаты налогов с заработной платы с компании на сотрудников, как это принято, например, в США.

Наниматели требуют пояснений формулировки «оплачиваемые нерабочие дни». По их словам, в условиях карантина необходимо упростить порядок отстранения от работы сотрудников, подозреваемых в инфекционном контакте.

Дискуссии о новых режимах рабочего времени, например, 4-дневной неделе или 7-часовом рабочем дне, инициируемые в том числе и в высших эшелонах власти, то вспыхивают, то затухают в СМИ. Работодатели же считают, что необходимо, по крайней мере, довести до ума нынешнее законодательство, например, сбалансировать периоды труда и отдыха при сменном графике или режиме гибкого рабочего времени.

Работодатели по-прежнему настаивают на необходимости упрощения процедуры увольнения за прогулы и в связи с утратой доверия, хотят изменить процедуру заключения трудовых договоров, в частности, получить больше оснований для заключения срочного договора.

Власти и бизнесу, видимо, никогда не удастся придти к консенсусу по вопросам о порядке предоставления и количестве дней ежегодных отпусков, например, часть работодателей предлагает вернуться к старой системе расчёта отпусков по рабочим дням.