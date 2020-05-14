Побочный эффект пандемии – у россиян частота походов в магазин резко сократилась

Число россиян, которые каждый день ходят в ближайший магазин за продуктами, на фоне самоизоляции упало почти в три раза, показало исследование платежной системы «Мир». Аналитики выяснили, что больше половины опрошенных (65%) по-прежнему продолжают покупать продукты в ближайшем супермаркете. Исключительно доставкой пользуются лишь 2% опрошенных, 18% чередуют поход в магазин и онлайн-заказы.

Зато частота походов в магазин резко сократилась – число тех, кто ходит за продуктами каждый день, упало почти в три раза, большинство опрошенных старается закупаться едой и предметами первой необходимости на три дня (51%) или на неделю (26%), показал опрос.

Выяснилось, что меньше всего ходит в супермаркет молодёжь – почти половина представителей поколения Z (от 18 до 24 лет), в то время как даже среди пенсионеров эта доля составляет 61%. Зато пожилые люди оказались самыми запасливыми – 17% из них заранее закупились едой и предметами первой необходимости. В других возрастных группах это сделали лишь 9%, рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирина Лобанова.

Согласно результатам опроса, 23% респондентов вообще никогда не пользовались сервисами доставки. Из числа тех, кто раньше такими сервисами пользовался, 34% сказали, что на самоизоляции стали чаще заказывать готовую еду, 48% — чаще заказывать продукты, 29% — чаще заказывать непродовольственные товары. Что касается предпочитаемого способа оплаты, 32% респондентов отметили, что с началом пандемии стали реже пользоваться наличными, а еще 15% и вовсе отказались от бумажных денег.