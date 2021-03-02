Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 11:30
Побочный эффект пандемии – в феврале на Октябрьской железной дороге продолжилось снижение пассажирооборота
В феврале текущего года на Октябрьской железной дороге перевезено более 9 млн пассажиров, что на 24% ниже уровня февраля 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 8,1 млн пассажиров (-23,8%), в дальнем – 909 тысяч пассажиров (-26,3%).
Всего за январь–февраль на ОЖД было перевезено 17,3 млн пассажиров (-27,1% к январю–февралю 2020 года), из которых 15,4 млн – пассажиры пригородного сообщения (-26,4%), 1,9 млн – пассажиры дальнего следования (-32,7%).
Пассажирооборот с начала года снизился на 32,6% и составил более 1,8 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе–феврале составил 1,3 млрд пасс-км (-34,5%), в дальнем следовании – 555 млн пасс-км (-26,9%).
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