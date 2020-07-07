Побочный эффект пандемии – в Мурманской области снизились объёмы общественного питания и платных услуг

Как сообщает Мурманскстат, оборот общественного питания в нашем регионе в январе–мае текущего года составил 5178,0 млн рублей, или 88,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2020 года – 927,6 млн рублей, или 76,0%.

По предварительным данным статистического ведомства, объём платных услуг, оказанных населению в первые пять месяцев этого года, составил 23465,7 млн рублей, или 90,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в мае 2020 года – 4179,0 млн рублей, или 79,1%.