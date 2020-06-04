Побочный эффект пандемии – в Мурманской области стало меньше браков и разводов

Как сообщает Мурманскстат, за январь-март текущего года в Мурманской области было заключено 1066 браков, что на 84 акта меньше, чем за тот же период прошлого года (1150).

За три месяца 2020 года было меньше, чем в 2019 году, разводов - на 87 актов – 930 против 1017 в прошлом году.