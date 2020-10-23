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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 12:00

Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн

Совсем недавно, 16 октября, в Мурманской области как-то незаметно прошёл профессиональный праздник работников пищевой промышленности.  Возможно, пандемия повлияла. Хотя в середине июля в нашем регионе активно продвигался новый бренд «Арктическая кухня». Он даст дополнительный рост экономике региона, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, отмечал глава Мурманской области Андрей Чибис, открывая работу V Арктического фестиваля «Териберка».

«Арктическая кухня – это не только очень «вкусный» бренд, это уникальность Кольского полуострова. Этот бренд притягивает туристов наравне с природными богатствами и уникальной природой. И мы, безусловно, будем его продвигать. Турист должен оставлять не мусор, а деньги на нашей территории», – говорил на Арктическом фестивале  Андрей Чибис.

Стоит отметить, что северяне всегда славились радушием и умением удивлять угощением. Благодаря работникам пищевой промышленности эти традиции живут и сохраняются. Продукция регионального пищепрома является постоянным гостем на столах северян, а отдельные её виды, например, копчёный палтус, вяленый ёрш, печень трески известны давно и далеко за пределами области, ещё во времена СССР стали гастрономическим брендом Кольского края.

Как сообщает В.А. Кудицкая, заместитель руководителя Мурманскстата,  основа пищевой отрасли региона была заложена в СССР в годы первых пятилеток и связана с общим курсом индустриализации, начавшейся на Кольском полуострове. Концентрация населения в промышленных городах потребовала массового производства основных продуктов питания, которое год от года возрастало. Уже к 1960 году, по сравнению с предвоенным 1940 годом, более чем в три раза увеличилось производство колбасных изделий, в 9 раз – молочной продукции, на 8 процентов выпекалось больше хлеба. Общий улов рыбы вырос в 3,5 раза, в том числе сельди – в 28 раз, тресковых пород – в 2 раза. Рыбных консервов закатано больше в 26 раз.

В настоящее время картина несколько иная. Например, за  9 месяцев 2020 года работниками пищевой промышленности области выпущено продукции на 58,1 миллиарда рублей или на 0,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Отмечен рост объёма производства в 1,4 раза сливочного масла, на 7 процентов – рыбных консервов. Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий осталась примерно на уровне января-сентября  2019 года. Снизился выпуск рыбного мороженого филе и мороженой рыбы соответственно на 20 и 10 процентов.

Как сообщают специалисты статистического ведомства, важное место в производстве пищевых продуктов принадлежит малому бизнесу. По итогам 2019 года малыми предприятиями Мурманской области выпущены все безалкогольные напитки и пиво, почти вся вяленая, солёная, сушёная, копчёная рыба, 89 процентов рыбных консервов, 84 процента свежего или охлаждённого рыбного филе.

На пищевых предприятиях региона трудились почти три тысячи человек, их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за сентябрь текущего года составила 41,8 тысячи рублей.

Среди пищевых предприятий региона (без субъектов малого бизнеса) 67 процентов прибыльных, финансовый результат их деятельности за первое полугодие 2020 года – 5,9 миллиона рублей прибыли. Последняя цифра выглядит как-то неубедительно при выпуске пищевой продукции на 58,1 миллиарда рублей за девять месяцев текущего года.

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